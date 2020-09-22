США никогда не увидят восстановление просроченных резолюций: постпред ИРИ при ООН

"Решение США ввести санкции против Ирана не имеет никакого эффекта на практике, и просто демонстрирует отчаяние и растерянность Белого дома после его недавних провалов в ООН", отметил посол Исламской Республики при ООН.

"Соединенные Штаты никогда не увидят возврата просроченных резолюций, потому что они больше не существуют в соответствии с международным правом", добавил он.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в понедельник в интервью Аналитическому центру Американского совета по международным отношениям назвал Соединенные Штаты нарушителем ядерной сделки и сказал, что Иран готов на переговоры, но не будет снова вести переговоры о том, что было согласовано.

Ранее в воскресенье госсекретарь США Майк Помпео объявил о вступлении в силу санкций ООН против Ирана, несмотря на то, что в самой организации с этим не согласны. Помпео пригрозил странам, которые не станут соблюдать обязательства по реализации санкций последствиями уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий Вашингтона.

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