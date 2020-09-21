21 сент. 2020 г., 21:29
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News Code: 84049396
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Глобальные шаги иранской дамы на пути мира

Глобальные шаги иранской дамы на пути мира

Тегеран, 21 сентября, ИРНА - Пупе Махдави Надер, иранский турист, намерена впервые совершить кругосветное путешествие под лозунгом «Дорога к миру во всем мире 2020».

Сегодня в понедельник, в годовщину начала навязанной войны и Международного дня мира, Пупе Махдави Надер начала кругосветное путешествие из Тегерана. Она сказала, что цель ее - донести до мира послание мира и дружбы.

Она также планирует продолжить путешествие в странах Персидского залива до открытия границ Турции, чтобы сделать имя Персидского залива более заметным в мире, и после открытия границ Турции его кругосветное путешествие начнется пешком с посланием мира и дружбы.

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