Каждые 7 минут иранцы болеют болезнью Альцгеймера

В интервью ИРНА в понедельник, по случаю Всемирного дня болезни Альцгеймера, Масуме Салехи заявила, что около 750 000 человек в стране страдают болезнью Альцгеймера, и это число будет увеличиваться с ростом пожилого населения.

«Мы должны говорить о болезни Альцгеймера, не стесняясь, потому что это скрытое заболевание, связанное с деменцией, не только наносит ущерб психическому здоровью больного и усиливает депрессию, но и накладывает высокие медицинские расходы на систему здравоохранения страны», - отметила она.

Болезнь Альцгеймера (также сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания. Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо.

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