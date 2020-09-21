Строительство новой электростанции стартует с участием России на юге Ирана

«В итоге российская сторона пришла к выводу, что подрядчика следует сменить, на основании чего был выбран новый подрядчик, который также одобрен нашей страной», - отметил он.

«Надеемся, что в ближайшие недели мы увидим начало притока финансовых ресурсов, связанных с проектом Sirik, от нового подрядчика и начало исполнительной деятельности этой электростанции», добавил он.

По его словам, будет осуществлена ​​исполнительная эксплуатация крупного проекта электростанции Sirik мощностью 1400 МВт, расположенного на востоке провинции Хормозган.

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