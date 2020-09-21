Импорт горнодобывающей промышленности Ирана вырос на $3,2 млрд

Согласно таблицам таможенной статистики Исламской Республики Иран, объем внешней торговли страны в 2019 году достиг $85 млрд, из которых $43,7 млрд было связано с импортом. Объем импорта отдельных товаров в горнодобывающей и минеральной промышленности в прошлом году составил более 3 667 000 тонн, что на семь процентов больше, чем в 2018 году. В этом году ожидается, что экспорт горнодобывающей и минеральной промышленности достигнет около $9 млрд, в прошлом году стоимость экспорта этого сектора составила более 8 млрд 497 млн. долларов.

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