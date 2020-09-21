Начальник Генштаба ВС: Священная оборона гарантирует национальную безопасность Ирана

Генерал Мохаммад Багери на церемонии в честь миллиона ветеранов Священной обороны, которая состоялась сегодня утром в Музее исламской революции заявил, что «Мы считаем своим долгом сохранить в истории страны Священную оборону».

«Мы полны решимости сохранить историю Священной обороны, которая является драгоценным фактором для национального прогресса страны, безопасности, независимости и свободы нынешнего и будущих поколений, и мы застрахованы от любых искажений и отклонений и не позволим забыть это время», - рассказал он.

Ирано-иракская война или Первая война в заливе (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года) — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном. Войне предшествовали серия территориальных споров между Ираном и Ираком, мотивированных желанием Ирака отторгнуть от Ирана богатую нефтью провинцию Хузеста с арабским населением и восточный берег реки Шатт-эль-Араб.

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