Неделя иранских фильмов проходит в онлайн-формате

Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве при сотрудничестве с частным сектором организовало Неделю иранских фильмов (с русскими субтитрами) в режиме онлайн.

С 19 по 25 сентября будет показано 7 фильмов. Для получения дополнительной информации посетите следующий сайт: www.persokino.com.

Такие иранские фильмы, как Телохранитель (Эбрахим Хатамикиа), С нуля до пьедестала (Сахар Мосайеби), Позор (Масуд Дехнамаки), Объездная дорога (Маниже Хекмат), Мазари-Шариф (Абдольхасан Барзиде), Исрафил (Айда Панаханде) и Взлет (Эхсан Абдипур) показаны на этой неделе.

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