Неделя иранских фильмов проходит в онлайн-формате

Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве при сотрудничестве с частным сектором организовало Неделю иранских фильмов (с русскими субтитрами) в режиме онлайн.
С 19 по 25 сентября будет показано 7 фильмов. Для получения дополнительной информации посетите следующий сайт: www.persokino.com.
Такие иранские фильмы, как Телохранитель (Эбрахим Хатамикиа), С нуля до пьедестала (Сахар Мосайеби), Позор (Масуд Дехнамаки), Объездная дорога (Маниже Хекмат), Мазари-Шариф (Абдольхасан Барзиде), Исрафил (Айда Панаханде) и Взлет (Эхсан Абдипур) показаны на этой неделе.
Сайт Персокино – онлайн платформа, созданная при поддержке "Иранского Культурного Центра", целью которой является познакомить людей с Иранским кинематографом.
Тегеран, 21 сентября, ИРНА - Неделя иранских фильмов в онлайн-формате проходит с 19 по 25 сентября 2020 года.
Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве при сотрудничестве с частным сектором организовало Неделю иранских фильмов (с русскими субтитрами) в режиме онлайн.
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