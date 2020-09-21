21 сент. 2020 г., 12:29
Journalist ID: 2390
News Code: 84048649
0 Persons

Tags

Неделя иранских фильмов проходит в онлайн-формате

Неделя иранских фильмов проходит в онлайн-формате

Тегеран, 21 сентября, ИРНА - Неделя иранских фильмов в онлайн-формате проходит с 19 по 25 сентября 2020 года.

Культурное представительство при посольстве Исламской Республики Иран в Москве при сотрудничестве с частным сектором организовало Неделю иранских фильмов (с русскими субтитрами) в режиме онлайн.
С 19 по 25 сентября будет показано 7 фильмов. Для получения дополнительной информации посетите следующий сайт: www.persokino.com.
Такие иранские фильмы, как Телохранитель (Эбрахим Хатамикиа), С нуля до пьедестала (Сахар Мосайеби), Позор (Масуд Дехнамаки), Объездная дорога (Маниже Хекмат), Мазари-Шариф (Абдольхасан Барзиде), Исрафил (Айда Панаханде) и Взлет (Эхсан Абдипур) показаны на этой неделе.
Сайт Персокино – онлайн платформа, созданная при поддержке "Иранского Культурного Центра", целью которой является познакомить людей с Иранским кинематографом.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =