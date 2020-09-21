В Тегеране пройдет 5-я международная конференция USERN

Универсальная научно-образовательная и исследовательская сеть (USERN) была открыта в 2015 году как независимая организация с основной целью развития мирного и гуманитарного образования и научных исследований повсеместно. В её состав входит 1% лучших учёных в 21 научной области в консультативном совете, который будет управлять и контролировать образовательные и исследовательские программы в области специализации.

Международная конференция и премия USERN Award как крупнейшее международное мероприятие с 2016 по 2019 год проходила в Иране, Украине, Италии и Венгрии.

Основатель и председатель всемирной сети USERN World Network Нима Резаи, представляя отчет о научной и международной деятельности этой организации, сказал, USERN была создана с целью расширения этического, гуманитарного научного образования и исследований, а также развития науки для гражданских целей и общественных интересов во всем мире во всех дисциплинах.

«Реализация международных междисциплинарных научных проектов и создание платформы для лучшего общения между молодыми исследователями и опытными учеными всего мира - одна из программ, стоящих перед этой сетью», - добавил Нима Резаи.

По его словам, на данный момент к сети присоединились более 450 лучших ученых в различных областях, 16 лауреатов Нобелевской и Абелевской премии и более 13 400 членов университетов, включая студентов и профессоров из более чем 120 стран.

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