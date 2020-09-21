21 сент. 2020 г., 10:54
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Началось выступление лидера по случаю недели Священной обороны

Началось выступление лидера по случаю недели Священной обороны

Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Выступление Верховного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи по случаю недели Священной обороны сегодня утром началось в формате видеоконференции.

Лидер в понедельник наряду с началом Недели Священной обороны выступит с речью на встрече с миллионом ветеранов навязанной Ирану войны Ираком и защитников святынь.
21 сентября в Иране начинается Неделя Священной обороны, приуроченная к началу агрессии Ирака на Иран.
Оккупационная армия Саддама 22 сентября 1980 года развернула широкомасштабную агрессию на Иран, применяя все имеющиеся военные средства, в надежде за неделю завоевать ИРИ.
В календаре Исламской Республики Иран 22 сентября отмечено как начало Недели Священной обороны. В течение недели по всей стране проводятся разные мероприятия.

Информация дополняется.

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