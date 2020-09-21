Лидер назвал принятие Ираном резолюции No 598 благоразумным актом

"Священная оборона была одним из благоразумных явлений иранского народа", отметил аятолла Хаменеи в понедельник утром на виртуальной встрече с миллионом ветеранов навязанной Ирану войны Ираком и защитников святынь, добавив, что некоторые обвиняют Священную оборону в безрассудстве, искажав факты войны.

Лидер заявил, что Священная оборона способствовала развитию нашего человеческого капитала. "Генерал Гасем Сулеймани является одним из примеров этого человеческого капитала, который совершил удивительные акты в области международной и региональной дипломатии", добавил он.

Аятолла Хаменеи также призвал не принять участие в шествии по случаю Арбаина из-за вспышки коронавируса в стране.

Лидер в понедельник наряду с началом Недели Священной обороны выступит с речью на встрече с миллионом ветеранов навязанной Ирану войны Ираком и защитников святынь.

21 сентября в Иране начинается Неделя Священной обороны, приуроченная к началу агрессии Ирака на Иран.

Оккупационная армия Саддама 22 сентября 1980 года развернула широкомасштабную агрессию на Иран, применяя все имеющиеся военные средства, в надежде за неделю завоевать ИРИ.

В календаре Исламской Республики Иран 22 сентября отмечено как начало Недели Священной обороны. В течение недели по всей стране проводятся разные мероприятия.

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