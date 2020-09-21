21 сент. 2020 г., 10:15
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Иранские школьники заняли 4-е место на международной олимпиаде по информатике-2020

Иранские школьники заняли 4-е место на международной олимпиаде по информатике-2020

Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Иранские школьники завоевали 4 медали на 32-й международной олимпиаде по информатике-2020 в Сингапуре.

Международная олимпиада по информатике – это ежегодное соревнование по программированию для школьников более чем из 80 стран мира, которое проводится с 1989 года. По правилам в команде должно быть не больше 4 участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований.
Соревнования в этом году из-за вспышки коронавируса прошли в онлайн-формате. Иран представили четверо участников:

  • Шаян Пардис (Золотая медаль)
  • Али Сафари (Золотая медаль)
  • Касра Мазахери (Золотая медаль)
  • Абольфазл Сольтани (Серебряная медаль)
     

Иранская команда заняла 4-е место на олимпиаде по информатике, Китай, США и Южная Корея заняли первое, второе и третье места, соответственно.

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