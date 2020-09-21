Иранские школьники заняли 4-е место на международной олимпиаде по информатике-2020

Международная олимпиада по информатике – это ежегодное соревнование по программированию для школьников более чем из 80 стран мира, которое проводится с 1989 года. По правилам в команде должно быть не больше 4 участников. В сборную страны ученики обычно отбираются по результатам национальных соревнований.

Соревнования в этом году из-за вспышки коронавируса прошли в онлайн-формате. Иран представили четверо участников:

Шаян Пардис (Золотая медаль)

Али Сафари (Золотая медаль)

Касра Мазахери (Золотая медаль)

Абольфазл Сольтани (Серебряная медаль)



Иранская команда заняла 4-е место на олимпиаде по информатике, Китай, США и Южная Корея заняли первое, второе и третье места, соответственно.

Следите за нами в Twitter @irnarussian