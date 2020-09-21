21 сент. 2020 г., 09:50
Journalist ID: 2388
News Code: 84048250
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Иранский дипломат: активная иранская дипломатия - главная причина изоляции США

Иранский дипломат: активная иранская дипломатия - главная причина изоляции США

Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези сказал, что активная иранская дипломатия стала основным фактором изоляции Соединенных Штатов в последние месяцы.

«Сегодня лицо США, которые годами скрывались за маской лицемерия, утверждая, что поддерживают демократию и международное право, стало более «обнаженным», чем когда-либо, и мир наблюдает за лидерами Белого дома с пустыми руками, просто применяющими силу, чтобы занять место», - отметил он.

Глава администрации президента назвал недавний успех дипломатического аппарата страны перед лицом американских издевательств победой Исламской Республики Иран, и заявил: «необходимо единство всех политических групп страны».

«Несомненно, недавний успех, который стал результатом сопротивления нашего народа перед лицом санкций и максимального давления США, а также настойчивого соблюдения прав страны, является источником гордости для страны и всех людей и политических групп», - заключил он.

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