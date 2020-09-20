Подход США представляет собой беспрецедентную угрозу для СБ ООН

"США лгут, говоря о возвращении санкций СБ ООН в отношении Ирана. Запрос США как государства, не являющегося членом Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе был отвергнут Советом Безопасности. Процесс восстановления санкций не начнется", - говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что обвинения американской стороны в отношении Ирана обусловлены внутриполитическими причинами в США, а также неготовностью международного сообщества поддержать инициативы Вашингтона.

"Иран считает, что гневные заявления госсекретаря США Майкла Помпео в отношении Тегерана являются шагами, адресованными для внутренней аудитории, и вызваны слабостью и отчаянием в связи с тем, что американцы постоянно получают отрицательный ответ со стороны международного сообщества на свои инициативы", отмечается в нем.

"Госсекретарь США сам понимает, что его заявления о возвращении санкций СБ в отношении Ирана являются необоснованными, недействительными и не имеют юридической силы. Поэтому он угрожает и запугивает страны санкциями, что является лучшим доказательством того, что США признают свой провал в Совете Безопасности" говорится в документе.

"Американский режим представляет собой крупнейшую угрозу миру и безопасности во всем мире; Этот факт никогда не был более очевидным, чем сегодня, когда Соединенные Штаты открыто запугивают мир, угрожают ему и не признает резолюции Совета Безопасности", отмечается в заявлении.

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