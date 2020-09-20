МИД Ирана призвал США вернуться в мировое сообщество

"США стояли на неправильной стороне истории", отметил пресс-секретарь МИД Ирана, добавив, что если США прекратят бунт, мировое сообщество их примет.

По его словам, США вернулись к своей политике запугивания, так как они не смогли добиться своей политической цели. "Мир меняется, и США станут первой жертвой нового международного порядка из-за недальновидной политики Дональда Трампа", отметил он.

"Страны "евротройки" как основные союзники США сегодня утром в своем заявлении подчеркнули, что действие Соединенных Штатов, принятое для повторного введения санкций ООН не будет иметь юридической силы", напомнил Хатибзаде.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.