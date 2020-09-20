МИД РФ продолжит прикладывать усилия для сохранения и реализации ядерной сделки с Ираном

"Усилия по сохранению и обеспечению устойчивой реализации СВПД будут продолжены. Резолюция СБ ООН 2231 действует в неизменном виде, а вытекающие из неё обязательства должны выполняться в изначально согласованном режиме и объёме на основе принципа взаимности всеми государствами", говорится в заявлении МИД.

"США продолжают вводить в заблуждение международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций СБ ООН по Ирану, которые были отменены после заключения в 2015 г. Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД)", отмечается в нем.

"Разумеется, американцы понимают, что их утверждения не соответствуют действительности. Именно поэтому всех, кто с ними не согласен, США, как водится, грозят подвергнуть санкциям и прочим карам. Других аргументов в американской внешней политике, видимо, уже не осталось", сообщили в министерстве.

"Факты таковы, что СБ ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана. Всё, что делает Вашингтон – не более чем театральная постановка, устроенная ради того, чтобы подчинить Совет Безопасности своей политике «максимального давления» на Иран и превратить этот авторитетный орган в свой подручный инструмент. Номер не прошёл", подчеркнули в документе.

"США полностью отдают себе отчёт в том, что, выйдя в мае 2018 г. из «ядерной сделки», возобновив односторонние санкции против Тегерана и начав создавать помехи выполнению резолюции СБ ООН 2231 другими странами, они отбросили международные нормы, заданные соответствующими решениями Совета Безопасности и Уставом ООН. Теперь пытаются заставить всех надеть «очки дополненной реальности» с маркировкой «made in USA» и воспринимать происходящее вокруг Ирана и СВПД исключительно через них. Но мир – не американская компьютерная игра", отмечается в сообщении.

"Разнузданное поведение вразрез с СВПД и резолюцией СБ ООН 2231 становится серьёзным ударом со стороны США по авторитету СБ ООН, проявлением открытого пренебрежения к его решениям и к международному праву в целом. Это неприемлемо, причём не только для нас, но и для других членов Совета Безопасности. Неудивительно, что затеянная американской стороной авантюра с незаконным «перезапуском» старых санкций СБ ООН в отношении ИРИ потерпела крах", уточнили в МИД.

"Ещё в августе члены Совета Безопасности в подавляющем большинстве весьма определённо высказались по поводу правовой и процедурной ничтожности американских устремлений. В частности, они указали, что письмо госсекретаря США М.Помпео от 20 августа, на которое опирается Вашингтон, не может считаться «уведомлением» по смыслу резолюции СБ ООН 2231, запускающим процесс восстановления прежних резолюций. По итогам открытой дискуссии 25 августа была констатирована невозможность каких-либо действий на основе американского обращения. В сентябре эта позиция была подтверждена. Российская сторона целиком и полностью её разделяет", отмечается в нем.

"Утверждать теперь, что санкционные резолюции в отношении Ирана восстановлены – значит выдавать желаемое за действительное. Надеемся, что у американских коллег хватит мужества взглянуть, наконец, правде в глаза и перестать высказываться от имени СБ ООН. Нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и приводить к появлению у них обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном", подчеркнули в нем.

В МИД РФ отметили, что США должны не усугублять ситуацию, а немедленно отказаться от своего курса на разрушение СВПД и подрыв резолюции СБ ООН 2231.

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