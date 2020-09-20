Исламская революция нарушила балан сил высокомерных держав

"Если наши интересы не будут обеспечены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, тогда мы предпримем новые действия, и в этом контексте не боимся блефа и угрозы", заявил генерал Салами в телевизионном интервью.

По его словам, США полностью изолированы, и они, безусловно, потерпят неудачу в отношении восстановления санкций против Ирана.

Он отметил, что когда США убили генерала Гасема Сулеймани, весь мир осудили этот акт. "Тяжелая месть Ирана за убийство генерала Сулеймани реализована лишь ликвидацией политической системы США".

Генерал Салами заявил, что нормализация дипломатических отношений ряда арабских стран с сионистским режимом при посредничестве США вызвала ненависть народов региона.

"Безусловно, США потеряли свое политическое влияние как великая держава, даже европейские страны не поддерживали проект Вашингтона по продлению оружейного эмбарго против Ирана", подчеркнул он.

Главнокомандующий КСИР отметил, что убийство нескольких солдат или посла США не является справедливой местью для Ирана.

Ранее, американское издание Politico со ссылкой на данные так называемой американской разведки сообщило, что Тегеран изучает возможность «ликвидировать» посла США в ЮАР Лану Маркс. Таким образом, по словам издания, иранские власти стремятся отомстить Дональду Трампу за убийство своего видного генерала Гасема Сулеймани.

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