Парламент Ирана подготовит ответные меры против США

"Враг не добился того, чего хотел, из-за авторитета и сопротивления иранского народа, но мы не должны радоваться этим юридическим и политическим поражениям США и не забывать о том, что наш враг будет шаг за шагом шаг за шагом усиливать санкции", сказал Галибаф.

"Опыт показывает, что всякий раз, когда мы пассивно действуем против враждебных действий американцев, они усиливают ограничительные меры против людей, поэтому необходимо принимать более разумные и эффективные меры, чтобы предотвратить усиление давления на народ", подчеркнул спикер иранского парламента.

Он добавил, что Ирану неважно, кто победит на президентских выборах в США, отметив, что самое главное является тем, что они не собираются изменять антииранский курс.

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