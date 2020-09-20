СБ ООН не признает претензии США о продлении оружейного эмбарго против Ирана

"За американскую резолюцию о продлении эмбарго на поставки оружия в Иран проголосовали только две страны — США и Доминиканская Республика, остальные официально объявили, что не признают претензии США", сказал Зариф в интервью, которое транслировало иранское телевидение.

По его словам, госсекретарь США Майк Помпео даже не читал Резолюцию 2231 и постоянно цитирует Барака Обаму и Джона Керри, говоря.

"Американцы утверждают, что санкции вернутся через несколько часов, но они знают, что это утверждение ложно", подчеркнул он.

"Европейцы не продавали Ирану оружие с начала революции (в 1979 году), они также создали кампанию в навязанной (ирано-иракской) войне, чтобы мы не получали оружия. Благодаря Богу и усилиям специалистов вооруженных сил мы во многих случаях стали самодостаточными", отметил Зариф, добавив, что после истечения срока действия ограничений на ввоз оружия в Иран 18 октября Иран сможет закупать вооружения у иностранных государств.

"После снятия эмбарго мы сможем удовлетворять свои потребности при посредничестве стран, с которыми установились стратегические отношения, включая Россию и Китай", подчеркнул глава иранской дипломатии. По его словам, вряд ли вторичные санкции США станут препятствием для этого.

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