Иран считает попытку Вашингтона вернуть санкции ООН против Тегерана юридически несостоятельна

"В ответ на акт США по Ирану, не только ни один член Совета безопасности ООН не принял компетентность Вашингтона вернуть санкции против Тегерана, но и 13 старны-члены в отдельные или совместные письма к генсеку СБ отвергли предложение Соединенных Штатов", отметил иранский посол в письме к генсеку и главе СБ ООН.

Постпред Ирана при ООН выразил уверенность в том, что члены Совета Безопасности отвергнут продолжающиеся попытки США злоупотребить процессом Совета Безопасности, тем самым подорвав авторитет и доверие к Совету и ООН.

По его словам, заявленная цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы полностью разрушить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе путем произвольной односторонней интерпретации и псевдо-юридических аргументов.

Указав на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о ядерной сделке, Тахт-Раванчи отметил: "Как я неоднократно подчеркивал, США вышли из СВПД в одностороннем порядке, поэтому они не считаются участником ядерного соглашения, и не могут попытаться вернуть возможные санкции ООН против Ирана".

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу, несмотря на то, что в самой организации c этим не согласны. Странам, которые не станут соблюдать "обязательства" по реализации санкций, Помпео пригрозил "последствиями" уже в ближайшие дни с помощью односторонних действий США.

Следите за нами в Twitter @irnarussian