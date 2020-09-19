Технология производства стоматологического клея развивается в Иране

Генеральный директор Наукоёмкая компании Мохаммад Атаи сказал, что компания работает над различными компонентами стоматологических клеев, и им удалось представить различные достижения в этой области. Один из таких продуктов - нанокомпозитная зубная паста, в которой используются наночастицы.

Стоматологический клей используется для приклеивания винира, чтобы предотвратить его расшатывание и отслоение. Эти клеи способствуют улучшению характеристик покрытия за счет увеличения его прочности и стабильности.

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