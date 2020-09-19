19 сент. 2020 г., 23:17
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News Code: 84046613
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Технология производства стоматологического клея развивается в Иране

Технология производства стоматологического клея развивается в Иране

Тегеран, 19 сентября, ИРНА – Наукоёмкая компания, разработавшая технологию производства стоматологического клея, дала возможность производить этот продукт в стране. Этот клей содержит наночастицы, которые укрепляют клей и улучшают его характеристики в стоматологии.

Генеральный директор Наукоёмкая компании Мохаммад Атаи сказал, что компания работает над различными компонентами стоматологических клеев, и им удалось представить различные достижения в этой области. Один из таких продуктов - нанокомпозитная зубная паста, в которой используются наночастицы.

Стоматологический клей используется для приклеивания винира, чтобы предотвратить его расшатывание и отслоение. Эти клеи способствуют улучшению характеристик покрытия за счет увеличения его прочности и стабильности.

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