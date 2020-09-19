Ежегодное собрание Генеральной МАГАТЭ пройдет в Вене

Посол и постоянный представитель страны при международных организациях в Вене Казем Гарибабади в субботу вечером, отметив, что ежегодное собрание Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии начнется в понедельник, 21 сентября в Вене, сообщил, что вице-президент Ирана и президент Организации по атомной энергии Али-Акбар Салехи выступит с речью в режиме видеоконференции.

64-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ состоится виртуально.

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