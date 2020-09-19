Глава ОАЭИ: у МАГАТЭ нет больше запросов на инспекцию

«В таких вопросах политика и подход Исламской Республики Иран всегда находятся в рамках принципов, которые она для себя установила», - отметил он.

«Если у Международного агентства по атомной энергии есть запрос от Ирана в соответствии с его обязательствами, у нас нет проблем с этим. То есть требования Международного агентства по атомной энергии должны быть в контексте Соглашения о гарантиях или Дополнительного протокола и должны считаться разумными и оправданными», - добавил Салехи.

Салехи сказал, что еще одно место назначено для инспекции Международным агентством по атомной энергии: «Между Ираном и Международным агентством по атомной энергии дата инспекции известна, но мы не будем объявлять это публично».

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