Главнокомандующий КСИР: месть за убийство генерала Сулеймани окончательна

Реагируя на недавние заявления президента США Дональда Трампа, главнокомандующий КСИР сказал: «Наша месть за смерть нашего великого полководца окончательна, серьезна и реальна, но мы отомстим справедливо. Вы думаете, что мы убьем женщину-посла в Южной Африке за кровь нашего брата-мученика?! Мы убьем тех, кто был прямо или косвенно причастен к убийству этого великого человека, и вы знаете, что тот, кто был причастен к этому инциденту, будет ликвидирован, и это серьезное сообщение».

Следите за нами в Twitter @irnarussian