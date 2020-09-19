19 сент. 2020 г., 17:10
Journalist ID: 2388
News Code: 84046341
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Главнокомандующий КСИР: месть за смерть Касима Солеймани окончательна

Главнокомандующий КСИР: месть за смерть Касима Солеймани окончательна

Тегеран, 19 сентября, ИРНА - Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции, Хосейн Салами заявил, что месть за смерть Касима Солеймани окончательная.

 Реагируя на недавние заявления президента США Дональда Трампа, главнокомандующий КСИР сказал: «Наша месть за смерть нашего великого полководца окончательна, серьезна и реальна, но мы отомстим справедливо. Вы думаете, что мы убьем женщину-посла в Южной Африке за кровь нашего брата-мученика?! Мы убьем тех, кто был прямо или косвенно причастен к смерти этого великого человека, и вы знаете, что тот, кто был причастен к этому инциденту, будет ликвидирован, и это серьезное сообщение».

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