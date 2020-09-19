Лахиджан - бамбуковый город Ирана

Как сообщает ИРНА, история выращивания бамбука в Иране и на севере страны восходит к началу выращивания чая, который использовался для защиты чайных садов, и производители чая собирали и использовали это растение одновременно с уборкой чайных растений.

Бамбук, также известный как Хейзаран на персидском языке, - это растение, которое выращивают в районах с влажностью от 65 до 95%, и город Лахиджан является одним из его истоков и связанных с ним ремесел.

Бамбук образует скопления средней скученности и не имеет шипов. У него ярко-жёлтые стебли с зелёными полосками и тёмно-зелёные листья[6]. Стебли неровные, негнущиеся, с толстыми стенками, крепкие. На 10—20-метровом стебле сверху густо растут листья; стебель обычно от 4 до 10 сантиметров толщиной. Стебли прямые или слегка наклонённые, кончики поникшие. Стенки стеблей немного утолщённые, узловые перетяжки вздутые. Длина колен — 20—45 см. Бамбук — листопадное растение, листья копьевидные, покрыты пушком.

В интервью ИРНА член Международного общества исследователей бамбуковых растений, ссылаясь на провозглашение 18 сентября (19 сентября) Всемирным днем ​​бамбука в мире, заявил, что «выращивание бамбука в нашей стране имеет столетнюю историю, а город Лахиджан и деревни Лаялестан и Седапоште являются истоками его производства и ремесел в стране».

Он оценил годовой объем мировой торговли бамбуком примерно в $60 млрд и указал на роль Лахиджана как бамбуковый город Ирана в выращивании этого сельскохозяйственного продукта в иранской экономике. «При более тщательном планировании Лахиджан можно рассматривать в области ремесел и побочных продуктов из бамбука в стране и во всем мире», - сказал он.

Город Лахиджан с населением более 167 тысяч человек расположен в 40 км к востоку от Решта, центра провинции Гилян.

Следите за нами в Twitter @irnarussian