19 сент. 2020 г., 12:58
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News Code: 84045007
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Иран достиг самодостаточности в производстве запчастей военного назначения: командующий ВВС

Иран достиг самодостаточности в производстве запчастей военного назначения: командующий ВВС

Тегеран, 19 сентября, ИРНА – Сегодня военно-воздущные силы Ирана не только не нуждаются в запчастях других стран, но и могут помогать дружественным странам. Об этом заявил командующий ВВС Ирана генерал Юсеф Горбани.

Говоря о достижениях ВВС после завершения навязанной Ирану войны Ираком, он отметил: "В начале войны у нас было 10 мастер-пилотов в 7 авиабазах, но теперь у нас лучшие мастера в стране".
"Иран за последние 40 лет находится под различными санкциями со стороны врагов, включая санкции в сфере военной техники, но сегодня благодаря достижениям инновационных предприятий мы можем поставлять необходимые запчасти дружественным странам", добавил он.
Генерал Горбани также пояснил, что Иран попал в число немногих стран мира, ВВС которых могут выполнять ночные полеты.

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