Крупнейшая международная конференция по коронавирусу пройдет в Мешхеде

Секретарь «Международного конгресса по клинической микробиологии» Хасан Аалами при этом сообщил, что в этом году это крупное научное мероприятие, посвященное коронавирусу и участию отечественных и зарубежных гостей в Мешхеде, пройдет с 10 по 13 ноября.

«Более 20 иностранных гостей, в том числе ведущие специалисты в этой области из Швейцарии, Германии, Франции, Сингапура, Канады и США, примут участие в этом научном мероприятии», - сказал он.

По его словам, помимо различных лекций на конференции, с участием этих специалистов будет проведено 54 круглых стола в области медицины, особенно с акцентом на коронавирусную инфекцию.

Следите за нами в Twitter @irnarussian