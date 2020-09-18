Иностранные студенты могут учиться в 43 иранских вузах

Об этом заявил в интервью ИРНА директор по делам иностранных студентов Организации по делам студентов Абдолхамид Ализаде.
"14 лет назад соотношение стипендиатов и студентов, не получающих стипендию, было почти равным, то есть у нас было около 300 стипендиатов против 300 иностранных студентов, платящих за обучение, но теперь более 93,5% иностранных студентов в университетах и высших учебных заведениях страны платят за обучение", сказал Ализаде.
По его словам, иностранные студенты, получающие стипендию в иранских вузах в основном изучают персидский язык и литературу, лингвистику и иранистику.
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Тегеран, 18 сентября. ИРНА — 43 крупных иранских университета принимают иностранных студентов, оплачивающих обучение, в соответствии с иранским законодательством.
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