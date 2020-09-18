Санкции и пандемия не оказали влияния на экспорт иранских ковров

"Общий объем мирового экспорта ковров ручной работы в 2019 году составил $800 млн, доля Ирана — $73 млн", сказала Рафе.
Продолжающие санкции США против Ирана, а также распространение пандемии коронавируса по всему миру не оказали ощутимого влияния на экспорт иранских ковров ручной работы.
Ранее в июле Рафе заявила, что в текущем иранском календарном году (заканчивается 20 марта 2021 г.) Исламская Республика Иран намерена увеличить объем экспорта ковров ручной работы до $150 млн.
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Тегеран, 18 сентября. ИРНА — Несмотря на санкции и вспышки пандемии коронавируса объем экспорта иранских ковров ручной работы не снизился. Об этом заявила в интервью ИРНА директор национального Центра ковров Ирана Фарахназ Рафе.
"Общий объем мирового экспорта ковров ручной работы в 2019 году составил $800 млн, доля Ирана — $73 млн", сказала Рафе.
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