Иран предупредил о последствиях беззакония США для международной безопасности

Советник постпреда Ирана в Женеве по политическим вопросам в ответ на заявления посла США на конференции по разоружению о продолжении усилий США по продлению эмбарго на поставки оружия в Иран, обвинив Тегеран в поддержке терроризма, заявил, что "из заявлений и признаний официальных лиц США очевидно, кто спонсирует терроризм".

Ссылаясь на заявления бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон и президента Дональда Трампа о создании Вашингтоном «Аль-Каиды» и ИГИЛ, иранский дипломат сказал, что США являются одним из основных сторонников государственного терроризма.

Кроме того, Азади указал на угрозы президента США применять военную силу против Ирана, отметив, что эти угрозы являются нарушением принципа запрещения применения силы и угрозы силой статьи 2 Устава ООН.

По словам Азади, усилия США по разрушению резолюции 2231 СБ ООН по иранской ядерной программе, а также другие односторонние действия США в международных организациях не увенчались успехом из-за недействительности и незаконности действий американских властей.

Следите за нами в Twitter @irnarussian