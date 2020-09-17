17 сент. 2020 г., 20:36
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News Code: 84043745
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Азмун попал в топ-семь лучших бомбардиров российского клуба «Зенита»

Азмун попал в топ-семь лучших бомбардиров российского клуба «Зенита»

Тегеран, 17 сентября, ИРНА - Опубликован рейтинг лучших бомбардиров в истории футбольного клуба «Зенит», при этом Сердар Азмун занял седьмое место среди лучших бомбардиров в истории клуба.

В этом рейтинге, который был опубликован сегодня, Александра Кержакова по-прежнему входит в число лучших бомбардиров в истории «Зенита», забив 120 голов в 289 матчах. Бывший нападающий сборной России по футболу и официальный посол Евро-2020 в сезонах 2001–2006, 2010–2015 и 2017 годов выступал за команду «Зенит» в Российской Премьер-лиге.

Сердар Азмун перешедший в клуб «Зенит» из футбольного клуба «Рубин» в 2018 году, занял 7-е место с 30 голами в 47 матчах.

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