17 сент. 2020 г., 19:59
Journalist ID: 2388
News Code: 84043724
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Зариф: сторонники Израиля предали свой народ

Зариф: сторонники Израиля предали свой народ

Тегеран, 17 сентября, ИРНА – «Те, чей главный приоритет - Израиль, не только разрушили наш регион, но и предали свой народ только ради голосов», - написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

В ответ на высказывания президента Дональда Трампа лидерам американской еврейской общины Мохаммад Джавад Зариф, ссылаясь на недавние заявления Трампа, который назвал своего зятя экстраординарным лидером Израиля и сказал, что присутствие США на Ближнем Востоке предназначено только для Израиля, написал в Tiwtter, что «эти слова Трампа показывают, в чем на самом деле лояльность его семьи».

«Заявления Трампа показывают, почему 7 триллионов долларов были принесены в жертву налогам и жизням многих американцев», - отметил он.

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