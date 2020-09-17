Зариф: сторонники Израиля предали свой народ

В ответ на высказывания президента Дональда Трампа лидерам американской еврейской общины Мохаммад Джавад Зариф, ссылаясь на недавние заявления Трампа, который назвал своего зятя экстраординарным лидером Израиля и сказал, что присутствие США на Ближнем Востоке предназначено только для Израиля, написал в Tiwtter, что «эти слова Трампа показывают, в чем на самом деле лояльность его семьи».

«Заявления Трампа показывают, почему 7 триллионов долларов были принесены в жертву налогам и жизням многих американцев», - отметил он.

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