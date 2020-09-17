Рухани сообщил об увеличении числа больничных коек в этом году

Глава иранского правительства на заседании открытия национальных проектов в сфере медицины в четверг заявил, что строительство и оснащение больниц современным медицинским оборудованием во время вспышки коронавируса способствуют нашим врачам и медсестрам бороться с этой болезнью.

По его словам, врачи и медсестры сыграют главную роль в борьбе с коронавирусом в эти трудные дни.

Напомним, согласно последним данным число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 413 149 человек. С начала вспышки коронавируса в Иране зафиксированы 353 848 случаев выздоровления среди заразившихся, и в общей сложности в умерли уже 23 808 человек. Более 29 млн. человек заразились коронавирусом в мире, 941 тыс. из которых умерли.

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