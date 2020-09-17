Шахрияр – выдающийся иранский поэт

Мохаммад Хоссейн Бехджат Табризи, больше известный под литературным псевдонимом Шахрияр считается великим иранским поэтом. Шахрияр родился в 1906 году в селе Хошгинаб близ Тебриза. Начальное и среднее образование получил в Тебризе.

Своё первое стихотворени Шахрияр написал в возрасте семи лет на азербайджанском языке, а второе — в возрасте девяти лет на персидском. Многие из его горьких и сладких воспоминаний отражены в его книгах, «Хазйан Дэл», «Приветствие Гейдарбабе», «Мумиаи» и «Вечерняя Басня». Его другая книга, «Тахте Джамшид» является коллекцией эпических стихов, которая показывает воображение поэта. Шахрияр составил разносторонне развитые формы поэзии включая лирику, четверостишия, двустишия, оды и стихи элегии.

Свое первое стихотворение он опубликовал в журнале "Адаб", который издавался средней школой "Мухаммедийе".



Первый сборник стихов Шахрияра вышел в свет в 1931 году. Предисловие к нему написали выдающиеся тегеранские поэты и ученые – Мохаммад Таги Бахар, Саид Нафиси и Пежман Бахтияр.

Шахрияру не удалось окончить университет. С последнего курса за участие в организации прогрессивно настроенных деятелей культуры он был отчислен и выслан в Хорасан. Во время ссылки (1932 – 1936 гг.) написал ряд произведений ("В Нишапуре", "Закат Нишапура", "Печальная мелодия"...), в которых отражены его патриотические взгляды, гражданская позиция неприятия режима в стране.

Смерть любимой матери Ковкаб ханум (1953 г.) глубоко ранила поэта. Из Тегерана он вернулся в родной Тебриз. Оттуда в 1954 году приехал в Хошгинаб, деревню своего отца, где прошло его детство. Под впечатлением воспоминаний о детстве он закончил там свою знаменитую поэму "Хейдар-Баба" (буквально «Дедушка Гейдар» – название горы в провинции Азербайджане).

Одна из главных причин его успеха в литературе — простота его слов. Именно поэтому общественность находит его слова знакомыми, понятными и эффективными. Новинка в контексте и комментарии — то, что делает его поэзию отличительной. В своих стихах он выразил свои собственные идеи в этой манере.

Шахрияр также очень хорошо играл ситаре и имел интерес к музыке. Он был также хорошим каллиграфом. Кроме азербайджанского и персидского языков он писал стихи, и на арабском языке.

Умер поэт в 1988 году. Похоронен в родном Тебризе в Мавзолее поэтов. Он стал последним поэтом, похороненным в этом мавзолее.

Ученые и знатоки восточной поэзии единодушны в мнении, что его лирика после Хафиза Ширази, творившего 600 лет назад, – это вершина иранской поэзии. Мировую славу, также ему принесла поэма "Хейдар-Баба", написанная на родном азербайджанском языке.

Следите за нами в Twitter @irnarussian