Незаконные санкции США нанесли большой ущерб иранскому народу: эксперт

Хамидреза Олуми напомнил, что информация и документы, касающиеся суммы ущерба, будут предоставлены Суду на следующих этапах рассмотрения дела. «Несмотря на временное постановление Суда, США в устранении препятствий и санкций, связанных с экспортом продуктов питания, лекарства и медицинское оборудование, а также элементы безопасности пассажирских самолетов не выполняют постановление суда.

По его словам, «как объясняется в письменных докладах Ирана, санкции и связанный с ними ущерб несовместимы с различными обязательствами США по Конвенции 1955 года».

Как отметил Олуми, возражения США по поводу юрисдикции Суда либо не имеют под собой правовых оснований, либо основаны на безосновательных обвинениях в адрес Ирана, либо связаны с характером спора, который следует рассмотреть на более позднем этапе.

Рассмотрение жалобы Исламской Республики Иран на незаконные и репрессивные санкции правительства США против Исламской Республики Иран продолжилось в Международном суде ООН в Гааге.

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