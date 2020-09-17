17 сент. 2020 г., 09:57
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News Code: 84043032
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Незаконные санкции США нанесли большой ущерб иранскому народу: эксперт

Незаконные санкции США нанесли большой ущерб иранскому народу: эксперт

Тегеран, 17 сентября, ИРНА - Представитель правительства Ирана в Международном суде ООН в Гааге Хамид-Реза Олуми, ссылаясь на незаконность повторного введения санкций США после выхода страны из ядреной сделки, подчеркнул, что все секторы экономики Ирана пострадали от жестких санкций США.

Хамидреза Олуми напомнил, что информация и документы, касающиеся суммы ущерба, будут предоставлены Суду на следующих этапах рассмотрения дела. «Несмотря на временное постановление Суда, США в устранении препятствий и санкций, связанных с экспортом продуктов питания, лекарства и медицинское оборудование, а также элементы безопасности пассажирских самолетов не выполняют постановление суда.

По его словам, «как объясняется в письменных докладах Ирана, санкции и связанный с ними ущерб несовместимы с различными обязательствами США по Конвенции 1955 года».

Как отметил Олуми, возражения США по поводу юрисдикции Суда либо не имеют под собой правовых оснований, либо основаны на безосновательных обвинениях в адрес Ирана, либо связаны с характером спора, который следует рассмотреть на более позднем этапе.

Рассмотрение жалобы Исламской Республики Иран на незаконные и репрессивные санкции правительства США против Исламской Республики Иран продолжилось в Международном суде ООН в Гааге.

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