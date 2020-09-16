16 сент. 2020 г., 20:36
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Иранские фильмы покажут на международном кинофестивале в Праге

Иранские фильмы покажут на международном кинофестивале в Праге

Тегеран, 16 сентября. ИРНА — С 18 по 25 сентября в Праге пройдет 27-й Международный кинофестиваль "Febiofest". В рамках фестиваля будет представлено 2 иранских фильма.

Фильм «Мальчик -мать» иранского режиссера Махназа Мохаммади покажут 19, 23 и 25 сентября на 27-й Международном кинофестивале "Febiofest". Фильм, который является совместным производством Ирана и Чехии также номинирован на приз «Amnesty International Film».

Кроме того, картина иранского режиссера Саида Русати «Всего лишь 6,5» будет показана на Международном кинофестивале. Картина Рустаи В 2019 году заняла первое место в рейтинге самых кассовых фильмов Ирана.

О фильме

Самад, сотрудник отдела по борьбе с организованным наркотрафиком, одержим поиском неуловимого наркобарона Насера Хакзада. После серии беспрецедентных по размаху обысков и облав Самаду и его команде удается выйти на след и арестовать преступника. Насера приговаривают к смертной казни. Но отчего торжество правосудия не приносит чувства удовлетворения?

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