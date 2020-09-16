

Выступая на заседании по продвижению экспорта шафрана, Задбум отметил, что Иран Учитывая, что Иран обеспечивает 95% мирового производства шафрана, страна может поднять свою позицию на мировом рынке красного золота.

Ранее 20 июля, представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи, сообщил, что за первый квартал 1399 иранского календарного года Иран экспортировал 37,6 тонны шафрана в 52 страны мира. Он отметил, что Иран производит более 90% мирового урожая шафрана, добавив, что 115 тыс. из 122 тыс. гектаров шафрана, выращиваемых по всему миру, принадлежат Ирану. "В мире ежегодно производят всего около 430 тонн шафрана, и около 400 тонн (90%) этого – в Иране", сказал он.

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