Зариф отрицал утверждения западных СМИ о подготовке Ираном покушения на посла США в ЮАР

«Закоренелый лжец обманул Дональда Трампа в убийстве врага номер один ДАИШ, подняв ложную тревогу. Теперь он пытается заманить его (Трампа – ред.) в трясину, устроив новую ложную тревогу. Время проснуться», — написал Зариф в своем Twitter в ответ на заявление президента США Дональда Трампа.

Он также отметил, что источник американского издания Politico – "Власти США", а источник Дональда Трампа – СМИ.

Ранее, американское издание Politico со ссылкой на данные так называемой американской разведки сообщило, что Тегеран изучает возможность «ликвидировать» посла США в ЮАР Лану Маркс. Таким образом, по словам издания, иранские власти стремятся отомстить Дональду Трампу за убийство своего видного генерала Касема Сулеймани.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на эти утверждения заявил: "Американские подстрекатели войны всегда используют легковерных журналистов для того, чтобы продавать свою глупость".

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