Рухани: США не удалось запустить механизм восстановления санкций

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани указал на годовщину вторжения Ирака в Иран 21 сентября 1980 года, заявив, что иранцы пережили тяжелые дни, и большой международный заговор, по-видимому, был организован иракским диктатором Саддамом Хусейном, пользующимся поддержкой всех западных и восточных держав.

Он отметил, что иранцам удалось одержать победу над самым современным оружием, в условиях, когда старна не могла даже купить простое оружие. "Конечно, мы начали национальную кампанию по производству оружия и стали самодостаточными в производстве военной техники", добавил он.

Иранский президент добавил, что США, Советский Союз, восточные и западные державы и почти арабский мир поддержали агрессора и жестокость Саддама Хусейна, и иранский народ храбро сопротивлялся агрессии.

Рухани подчеркнул, что тот, кто назвал СВПД предательской и худшей сделкой в истории Соединенных Штатов, объявил о выходе из сделки, призвал другие стороны выйти из СВПД и выступил против резолюций Совета Безопасности ООН о снятии санкций против Ирана, не имеет права запустить механизм, установленный в рамках данного соглашения.

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