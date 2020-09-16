ООН высоко оценил усилия Ирана в борьбе с наркотиками

Она на встрече с замминистром МИД Ирана по правовым и международным вопросам Мохсеном Бахарвандом в Вене заявил о готовности ООН к совместной борьбе с наркотиками и торговлей людьми, отметив, что Иран считается главной страной для Управления ООН по наркотикам и преступности.

Вали назвала восхитительным объем Ираном изъятых наркотиков, добавив, что реституция собственности, вызванная коррупцией, является важным вопросом для Управления по борьбе с наркотиками и преступностью.

Иранский чиновник на этой встрече указал на человеческий и материальный ущерб Ирана на пути борьбы с наркотиками, призвав международное сообщество и Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью к укреплению возможностей и финансовых ресурсов таких стран, как Иран.

Бахарванд также раскритиковал влияние незаконных и односторонних санкций США на борьбу Ирана с наркотиками.

Говоря о торговле людьми, он также заявил о трёхстороннем сотрудничестве Иране, Афганистана и Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью в этом отношении.

Иран находится на передовой линии фронта борьбы с наркотиками, и примерно 4000 человек из полицейских сил мученически погибли в ходе конфликтов с контрабандистами наркотиков.

Следите за нами в Twitter @irnarussian