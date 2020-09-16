Постпред Ирана прокомментировал угрозы Трампа в отношении Ирана

Ранее Трамп комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение ответ Вашингтона будет "в 1000 раз более масштабным".

"Иран готов реализовать свое право на самооборону в случае угрозы народу, суверенитету или территориальной целостности", говорится в послании Тахт-Раванчи.

По его словам, угрозы Трампа в адрес Ирана являются нарушением принципа запрещения применения силы и угрозы силой статьи 2 Устава ООН.

Кроме того, он назвал обвинения США в адрес Ирана необоснованными, отметив, что политика и незаконные действия США создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. "Это обязанность Совбеза ООН потребовать, чтобы США прекратили свои угрозы, и привлечь эту страну к ответственности за ее противоправные действия", подчеркнул он.

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