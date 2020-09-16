16 сент. 2020 г., 09:59
Journalist ID: 2177
News Code: 84041744
0 Persons

Tags

Постпред Ирана прокомментировал угрозы Трампа в отношении Ирана

Постпред Ирана прокомментировал угрозы Трампа в отношении Ирана

Нью-Йорк, 16 августа. ИРНА — Постпред Ирана при ООН Маджида Тахт-Раванчи в письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу и Совету безопасности отреагировал на прозвучавшие ранее угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Тегерана.

Ранее Трамп комментируя сообщения прессы о якобы подготовке Тегераном атаки, направленной против США, заявил, что на любое нападение ответ Вашингтона будет "в 1000 раз более масштабным".

"Иран готов реализовать свое право на самооборону в случае угрозы народу, суверенитету или территориальной целостности", говорится в послании Тахт-Раванчи.

По его словам, угрозы Трампа в адрес Ирана являются нарушением принципа запрещения применения силы и угрозы силой статьи 2 Устава ООН.

Кроме того, он назвал обвинения США в адрес Ирана необоснованными, отметив, что политика и незаконные действия США создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. "Это обязанность Совбеза ООН потребовать, чтобы США прекратили свои угрозы, и привлечь эту страну к ответственности за ее противоправные действия", подчеркнул он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
8 + 10 =