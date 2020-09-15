15 сент. 2020 г., 22:54
Journalist ID: 2388
News Code: 84040485
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Иран выразил готовность к сотрудничеству в установлении мира в Афганистане

Иран выразил готовность к сотрудничеству в установлении мира в Афганистане

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул готовность страны оказать любую помощь мирному процессу в Афганистане.

Мохаммад Джавад Зариф сегодня вечером провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра иностранных дел Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ханифом Атмаром относительно последней ситуации афганских сторон в мирном процессе, роли соседних стран и отношений между двумя странами в различных областях.

Выразив удовлетворение проведением переговоров между афганскими сторонами, министр иностранных дел Ирана подчеркнул готовность оказать любую помощь мирному процессу в Афганистане.

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