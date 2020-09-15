Посол Ирана: отношения между Ираном и Азербайджаном развиваются во всех отношениях

Мусави на своей первой пресс-конференции в Баку во вторник вечером сказал, что между официальными лицами двух стран установлены дружеские и искренние отношения.

«Отношения между Ираном и Азербайджанской Республикой не были такими глубокими и широкими на протяжении всей истории, и в таких обстоятельствах я прибыл в Азербайджанскую Республику в качестве посла Ирана», - отметил он.

Отметив, что у него была очень хорошая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, посол Ирана добавил: «На этой встрече я стал свидетелем сильной воли президента Азербайджана расширить отношения между нами».

Отметив, что Иран с особым уважением и позицией относится к Азербайджанской Республике и уважает ее независимость, национальный суверенитет и территориальную целостность, Мусави сказал: «Отношения между двумя странами развиваются хорошо во всех отношениях».

«Мы считаем, что экономические отношения между Ираном и Азербайджанской Республикой не развиваются как политические отношения, которые у нас есть, и во время моей миссии в Азербайджанской Республике я постараюсь улучшить экономические отношения между двумя братскими, дружественными и соседними странами, как политические отношения, потому что в этой области есть большой потенциал», - пояснил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian