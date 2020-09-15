15 сент. 2020 г., 20:48
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News Code: 84040397
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Предусмотрен виртуальный визит в Музей хрусталя и керамики в Тегеране

Предусмотрен виртуальный визит в Музей хрусталя и керамики в Тегеране

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Директор Музей хрусталя и керамики Ирана Вахид Вакилзаде объявил, что в связи с вспышки коронавируса, виртуальное посещение Музея Музей хрусталя и керамики в Тегеране стало возможно для местных и иностранных туристов.

«Из-за вспышки коронавируса посещение культурных объектов без открытого пространства было запрещено, что было поставлено в повестку дня при сотрудничестве частного сектора» - сказал он.

Как отметил директор, для интересующихся предусмотрено, что с помощью панели инструментов и трехмерного движения в залах они могут остановиться на любом желаемом объекте и прочитать подробную информацию о нем.

Интересующиеся могут посетить Музей хрусталя и керамики может по адресу http://Myvirtualland.ir/other/abgineh/index.html.

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