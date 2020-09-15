15 сент. 2020 г., 20:31
Journalist ID: 2388
News Code: 84040383
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Иранский боец проведет бой с представителем России в Москве

Иранский боец проведет бой с представителем России в Москве

Тегеран, 18 сентября, ИРНА - Иранский боец Реза Собхани проведет бой с представителем России в рамках компании-промоутера FFC в феврале этого года.

Собхани отправится в Москву в феврале в составе команды «вечных бойцов» Ирана, чтобы проведет бой с представителем России. Этот поединок пройдет в весовой категории до 61 кг.

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