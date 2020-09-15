В парламент был представлен план для противодействия враждебным действиям США

Ссылаясь на недавние заявления Помпео о том, что США и Европа пытаются активировать механизм восстановления санкций ООН против Ирана, Моджтаба Золнури сказал: «Заявления официальных лиц США не имеют правовой основы и, согласно механизму, предусмотренному в ядреной сделке, они не могут этого сделать».

«Исламская Республика будет небезразлична, если они хотят принять меры для активации этого механизма и продления санкций в отношении оружия против Ирана», - сказал он.

По его словам, «если Соединенные Штаты хотят в одностороннем порядке активировать механизм против Исламской Республики, этот план обязывает правительство принять ответные меры».

«Благодаря этому плану Исламская Республика может обогащать уран в любых объемах, требующих мирной ядерной деятельности, и увеличивать его обогащение и накопление. Мы также можем производить ядерное топливо до 90 000 тонн и тяжелую воду», - добавил он.

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