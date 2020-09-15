МАГАТЭ назвало Иран важным партнером

Как сообщает ИРНА, Рафаэль Гросси положительно оценил сотрудничество между Ираном и Международным агентством по атомной энергии, а также уровень проверочной деятельности в Иране.

Мохсен Бахарванд также сослался на широкое сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ и подчеркнул необходимость того, чтобы МАГАТЭ не подвергалось политическому давлению со стороны некоторых стран, чтобы отвлечь взаимодействие между ними.

Заместитель министра иностранных дел назвал сотрудничество конструктивным и далеким от влияния третьих сторон на благо обеих сторон и целостности МАГАТЭ.

Он также высоко оценил помощь МАГАТЭ в борьбе с коронавирусом в Иране и считает техническое сотрудничество важной и неотъемлемой частью миссии Агентства.

Ежеквартальное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии открылось вчера в Вене, столице Австрии. На открытии встречи Гросси сказал, что МАГАТЭ и Иран договорились о применении гарантий, и выразил надежду, что это соглашение приведет к развитию сотрудничества и доверия между двумя сторонами.

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