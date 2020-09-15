Иран занимает первое место в мире по производству лосося

Он заявил об значительной увеличении производства разных видов рыб и морепродуктов за последние годы в Иране, при этом Иран занимает 10-е место по производству креветки, также первое место среди региональных стран.

"Объем производства морепродуктов в начале Исламской революции 1979 года составил примерно 32 тыс. тонн, 29 тыс. из которого были обеспечены в результате рыбной ловли и 3 тыс. были получены путем рыбоводства. Но в прошлом году объем производства морепродуктов в Иране превысил 1 млн 280 тыс. тонн, 525 тыс. тонн из которого получены путем рыбоводства", отметил он. По его словам, объем производства морепродуктов в этом году достигнет 1 млн 370 тыс. тонн, и в 1400 иранском календарном году превысит 1 млн 500 тыс. тонн.

Глава иранской организации рыболовства отметил, что потребление рыбной продукции в Иране на душу населения достигло 13,3 кг в год.

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