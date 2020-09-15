15 сент. 2020 г., 12:45
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News Code: 84039766
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Иран и Россия изучили последние события на Ближнем Востоке

Иран и Россия изучили последние события на Ближнем Востоке

Тегеран, 15 сентября, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран Казем Джалали и Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов изучили последние события на Ближнем Востоке.

Казем Джалали встретился с Михаилом Богдановым, и стороны подробно обсудили важные ближневосточные вопросы, в первую очередь Сирию.

Иран и Россия имеют схожие и близкие взгляды на решение ближневосточных впоросов, и официальные лица двух стран неоднократно подчеркивали общие позиции по важным вопросам на Ближнем Востоке.

Тегеран и Москва выступают против иностранного вмешательства в сирийские дела и настаивают на решении проблем страны без иностранного вмешательства сирийской стороны.

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