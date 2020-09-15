Лидер будет чествовать иранских ветеранов и защитников святынь

Тегеран, 15 сентября, ИРНА – Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи на неделе Священной обороны будет чествовать миллион иранских ветеранов и защитников святынь в режиме видео-конференции. Об этом сообщил глава фонда по сохранению и распространению ценностей Священной обороны Ирана Бахман Каргар.

21 сентября в Иране начинается Неделя Священной обороны, приуроченная к началу агрессии Ирака на Иран.

Каргар отметил, что наряду с началом Недели Священной обороны Лидер выступит с речью на встрече с миллионом ветеранов навязанной Ирану войны Ираком и защитников святынь.

По его словам, также 8 музеев Священной обороны будут открыты в 8 провинциях страны на этой неделе с участием спикера иранского парламента. Кроме этого, национальная выставка по достижениям Священной обороны пройдется в музее Исламской революции.

В этом году из-за вспышки коронавируса парад Вооруженных сил не проходится в Тегеране и Бендер-Аббасе.

Оккупационная армия Саддама 22 сентября 1980 года развернула широкомасштабную агрессию на Иран, применяя все имеющиеся военные средства, в надежде за неделю завоевать ИРИ.

В календаре Исламской Республики Иран 22 сентября отмечено, как начало Недели Священной обороны. В течение недели по всей стране проводятся разные мероприятия.

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